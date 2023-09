NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von NVIDIA

So bewegt sich NVIDIA

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von NVIDIA. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 1,2 Prozent auf 433,85 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von NVIDIA nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 09:21 Uhr 1,2 Prozent auf 433,85 EUR. Bei 433,05 EUR markierte die NVIDIA-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 434,00 EUR. Bisher wurden heute 11.771 NVIDIA-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 471,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.08.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Kursplus von 8,78 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 14.10.2022 Kursverluste bis auf 112,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 74,16 Prozent würde die NVIDIA-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 534,29 USD an.

Am 23.08.2023 hat NVIDIA in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,70 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,51 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 101,48 Prozent auf 13.507,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.704,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 21.11.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 14.11.2024.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass NVIDIA ein EPS in Höhe von 10,65 USD in den Büchern stehen haben wird.

