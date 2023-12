NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Nachmittag stärker

Kursentwicklung

Die Aktie von NVIDIA gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von NVIDIA konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,7 Prozent auf 458,05 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von NVIDIA nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 16:08 Uhr 0,7 Prozent auf 458,05 USD. Zwischenzeitlich stieg die NVIDIA-Aktie sogar auf 462,47 USD. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 457,00 USD. Bisher wurden heute 7.769.871 NVIDIA-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 21.11.2023 auf bis zu 505,48 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,35 Prozent über dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 138,84 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 69,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die NVIDIA-Aktie bei 577,14 USD.

NVIDIA gewährte am 21.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.10.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 4,02 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NVIDIA noch ein Gewinn pro Aktie von 0,58 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 18.120,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 205,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.931,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 21.02.2024 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können NVIDIA-Anleger Experten zufolge am 13.02.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NVIDIA einen Gewinn von 12,16 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

