NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Mittwochmittag fester

Die Aktionäre schickten das Papier von NVIDIA nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:22 Uhr 3,0 Prozent auf 208,35 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die NVIDIA-Aktie bei 209,95 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 208,05 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 14.666 NVIDIA-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (262,35 EUR) erklomm das Papier am 29.03.2022. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,58 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NVIDIA-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.10.2022 bei 112,32 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 85,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 205,00 USD.

NVIDIA ließ sich am 16.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.10.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,58 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,17 USD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat NVIDIA mit einem Umsatz von insgesamt 5.931,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.103,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 16,50 Prozent verringert.

Am 22.02.2023 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der NVIDIA-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 15.02.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,27 USD je NVIDIA-Aktie.

