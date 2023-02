NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester

Die Aktie legte um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,9 Prozent auf 210,05 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die NVIDIA-Aktie bisher bei 213,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 208,05 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 34.473 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 29.03.2022 auf bis zu 262,35 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 19,94 Prozent Luft nach oben. Am 13.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 112,32 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 87,01 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 205,00 USD.

NVIDIA ließ sich am 16.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.10.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,58 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat NVIDIA im vergangenen Quartal 5.931,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 16,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NVIDIA 7.103,00 USD umsetzen können.

NVIDIA wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 22.02.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der NVIDIA-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 15.02.2024.

Den erwarteten Gewinn je NVIDIA-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,27 USD fest.

Redaktion finanzen.net

