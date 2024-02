NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Mittag mit Verlusten

So bewegt sich NVIDIA

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 699,37 USD.

Die Aktie notierte um 12:03 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 699,37 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 200.190 NVIDIA-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.02.2024 markierte das Papier bei 702,20 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NVIDIA-Aktie somit 0,40 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.02.2023 bei 204,22 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 70,80 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 565,00 USD je NVIDIA-Aktie aus.

Am 21.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.10.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,02 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,58 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat NVIDIA mit einem Umsatz von insgesamt 18.120,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.931,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 205,51 Prozent gesteigert.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.02.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 13.02.2025.

In der NVIDIA-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 12,35 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

