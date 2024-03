NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Mittag mit positiven Vorzeichen

Blick auf NVIDIA-Kurs

Die Aktie von NVIDIA zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von NVIDIA legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 3,0 Prozent auf 954,69 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von NVIDIA nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 12:03 Uhr 3,0 Prozent auf 954,69 USD. Von der NVIDIA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 441.455 Stück gehandelt.

Am 07.03.2024 markierte das Papier bei 927,67 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Kursplus von 2,83 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.03.2023 bei 222,97 USD. Der derzeitige Kurs der NVIDIA-Aktie liegt somit 328,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

NVIDIA-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,160 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,178 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 680,00 USD.

Am 21.02.2024 hat NVIDIA in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.01.2024 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 5,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,88 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 265,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.051,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22.103,00 USD ausgewiesen.

Am 22.05.2024 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass NVIDIA ein EPS in Höhe von 25,07 USD in den Büchern stehen haben wird.

