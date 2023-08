NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Dienstagnachmittag billiger

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,3 Prozent auf 448,19 USD ab.

Die NVIDIA-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr um 1,3 Prozent auf 448,19 USD nach. Die NVIDIA-Aktie gab in der Spitze bis auf 445,67 USD nach. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 448,53 USD. Der Tagesumsatz der NVIDIA-Aktie belief sich zuletzt auf 6.024.491 Aktien.

Bei einem Wert von 480,40 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.07.2023). Gewinne von 7,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 108,13 USD. Mit Abgaben von 75,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die NVIDIA-Aktie bei 444,17 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NVIDIA am 24.05.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,09 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.192,00 USD – das entspricht einem Minus von 13,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.288,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte NVIDIA am 16.11.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können NVIDIA-Anleger Experten zufolge am 15.08.2024 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je NVIDIA-Aktie in Höhe von 7,98 USD im Jahr 2024 aus.

