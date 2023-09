NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA tendiert am Freitagnachmittag seitwärts

NVIDIA im Fokus

Die Aktie von NVIDIA zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Die NVIDIA-Aktie kam im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 462,84 USD.

Zum Vortag unverändert notierte die NVIDIA-Aktie um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel bei 462,84 USD. Zwischenzeitlich stieg die NVIDIA-Aktie sogar auf 466,06 USD. Im Tief verlor die NVIDIA-Aktie bis auf 458,30 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 459,42 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 9.402.237 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Bei 502,30 USD markierte der Titel am 25.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 8,53 Prozent Plus fehlen der NVIDIA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2022 (108,13 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 76,64 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 534,29 USD für die NVIDIA-Aktie.

NVIDIA gewährte am 23.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,70 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,51 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 101,48 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 13.507,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 6.704,00 USD ausgewiesen worden waren.

Am 21.11.2023 dürfte die Q3 2024-Bilanz von NVIDIA veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 14.11.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 10,65 USD je Aktie in den NVIDIA-Büchern.

