NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA tendiert am Mittwochvormittag fester

Die Aktie von NVIDIA gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die NVIDIA-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 430,20 EUR zu.

Die NVIDIA-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:18 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 430,20 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die NVIDIA-Aktie bei 430,55 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 429,05 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.702 NVIDIA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 471,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.08.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 9,70 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 130,16 EUR. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 69,74 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die NVIDIA-Aktie im Durchschnitt mit 537,14 USD.

Am 23.08.2023 lud NVIDIA zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2023 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,70 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,51 USD je Aktie in den Büchern gestanden. NVIDIA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13.507,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 101,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.704,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 21.11.2023 erwartet. NVIDIA dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 14.11.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 10,73 USD je NVIDIA-Aktie.

