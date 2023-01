NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA gewinnt am Nachmittag kräftig

Das Papier von NVIDIA konnte um 04:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 7,2 Prozent auf 147,94 EUR. Die NVIDIA-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 148,00 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 140,42 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 24.524 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Am 29.03.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 262,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 43,61 Prozent hinzugewinnen. Bei 112,32 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NVIDIA-Aktie 31,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 205,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NVIDIA am 16.11.2022 vor. Das EPS wurde auf 0,58 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 1,17 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.931,00 USD – das entspricht einem Minus von 16,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.103,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die NVIDIA-Bilanz für Q4 2023 wird am 22.02.2023 erwartet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte NVIDIA möglicherweise am 15.02.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass NVIDIA im Jahr 2023 3,27 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

