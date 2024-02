NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA legt am Freitagmittag zu

So bewegt sich NVIDIA

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 699,70 USD.

Um 12:03 Uhr wies die NVIDIA-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 699,70 USD nach oben. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 67.936 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (707,94 USD) erklomm das Papier am 08.02.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NVIDIA-Aktie 1,18 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 204,22 USD ab. Derzeit notiert die NVIDIA-Aktie damit 242,62 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,167 USD, nach 0,160 USD im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 565,00 USD an.

Die Zahlen des am 31.10.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte NVIDIA am 21.11.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,02 USD. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 0,58 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 18.120,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 205,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.931,00 USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte NVIDIA am 21.02.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 13.02.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 12,36 USD je Aktie in den NVIDIA-Büchern.

Redaktion finanzen.net

