NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA macht am Vormittag Boden gut

Aktie im Fokus

Die Aktie von NVIDIA gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die NVIDIA-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 649,90 EUR.

Um 09:21 Uhr ging es für das NVIDIA-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 649,90 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die NVIDIA-Aktie bei 651,90 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 647,00 EUR. Bisher wurden heute 7.285 NVIDIA-Aktien gehandelt.

Am 06.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 664,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NVIDIA-Aktie 2,17 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.02.2023 bei 192,02 EUR. Mit einem Kursverlust von 70,45 Prozent würde die NVIDIA-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,167 USD, nach 0,160 USD im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 565,00 USD an.

Am 21.11.2023 äußerte sich NVIDIA zu den Kennzahlen des am 31.10.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 4,02 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NVIDIA 0,58 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 205,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 18.120,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.931,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte NVIDIA am 21.02.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 13.02.2025 dürfte NVIDIA die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,36 USD je NVIDIA-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

NASDAQ-Titel NVIDIA-Aktie: NVIDIA fast mehr wert als Amazon

Softbank-Aktie schießt zweistellig nach oben: Bilanz von Beteiligung Arm gibt Aufwind

Jim Cramer: Darum sind die Magnificent Seven so erfolgreich