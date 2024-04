NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von NVIDIA gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die NVIDIA-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 866,50 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr rutschte die NVIDIA-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 866,50 USD ab. Der Kurs der NVIDIA-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 862,35 USD nach. Mit einem Wert von 874,10 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 884.524 NVIDIA-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.03.2024 markierte das Papier bei 973,85 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NVIDIA-Aktie somit 11,02 Prozent niedriger. Bei 262,20 USD fiel das Papier am 15.04.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 69,74 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass NVIDIA-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,178 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete NVIDIA 0,160 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der NVIDIA-Aktie wird bei 797,50 USD angegeben.

Am 21.02.2024 legte NVIDIA die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.01.2024 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 5,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,88 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NVIDIA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 265,28 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 22.103,00 USD im Vergleich zu 6.051,00 USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 22.05.2024 dürfte NVIDIA Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 21.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NVIDIA einen Gewinn von 25,12 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

