NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA verzeichnet am Dienstagnachmittag Verluste

Um 16:08 Uhr fiel die NVIDIA-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 286,83 USD ab. In der Spitze büßte die NVIDIA-Aktie bis auf 285,67 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 288,69 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 6.685.228 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.05.2023 bei 292,20 USD. 1,87 Prozent Plus fehlen der NVIDIA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 108,13 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 62,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 296,67 USD an.

Am 22.02.2023 lud NVIDIA zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.01.2023 endete. Es stand ein EPS von 0,88 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NVIDIA noch ein Gewinn pro Aktie von 1,32 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 6.051,00 USD in den Büchern – ein Minus von 20,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NVIDIA 7.643,00 USD erwirtschaftet hatte.

NVIDIA dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 24.05.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 22.05.2024 erwartet.

In der NVIDIA-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,55 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

