NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Vormittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel NVIDIA 264,25 EUR

-0,28% Charts

News

Analysen

Die NVIDIA-Aktie notierte um 09:20 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 264,55 EUR. Der Kurs der NVIDIA-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 263,65 EUR nach. Bei 263,65 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.580 NVIDIA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 08.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 265,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,30 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 112,10 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 135,99 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 296,67 USD für die NVIDIA-Aktie.

NVIDIA veröffentlichte am 22.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.01.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,88 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 20,83 Prozent zurück. Hier wurden 6.051,00 USD gegenüber 7.643,00 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 24.05.2023 dürfte die Q1 2024-Bilanz von NVIDIA veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 22.05.2024.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem NVIDIA-Gewinn in Höhe von 4,55 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

NASDAQ-Wert NVIDIA-Aktie 2023 mit starkem Lauf: Ist die Aktie jetzt noch ein Kauf?

Künstliche Intelligenz: Zukunftstechnologie beschert laut JPMorgan-Analyse S&P 500 die Hälfte der Gewinne in diesem Jahr

AMD-Aktie an der NASDAQ letztlich tiefrot: Intel-Rivale AMD leidet unter PC-Schwäche

Ausgewählte Hebelprodukte auf NVIDIA Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA Corp.

Bildquellen: michelmond / Shutterstock.com