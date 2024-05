NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA tendiert am Nachmittag tiefer

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von NVIDIA. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,9 Prozent auf 887,00 USD.

Die NVIDIA-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 887,00 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die NVIDIA-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 883,53 USD aus. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 905,10 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.151.498 NVIDIA-Aktien.

Am 09.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 973,85 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 9,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 13.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 280,46 USD ab. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 68,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,170 USD. Im Vorjahr erhielten NVIDIA-Aktionäre 0,160 USD je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 805,83 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NVIDIA am 21.02.2024. In Sachen EPS wurden 4,98 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NVIDIA 0,57 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 22,10 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,05 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte NVIDIA am 22.05.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der NVIDIA-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 21.05.2025.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 25,34 USD je NVIDIA-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

Stanley Druckenmiller kassiert deutlichen Anteil seiner NVIDIA-Beteiligung ein - Mehr Konkurrenzdruck für NVIDIA?

Warren Buffett warnt vor Gefahren durch KI: Vergleich mit Atomwaffen - Größte Aktienposition Apple stark investiert

NASDAQ Composite Index-Titel NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NVIDIA von vor 3 Jahren abgeworfen