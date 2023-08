NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Vormittag mit positiven Vorzeichen

NVIDIA im Blick

Die Aktie von NVIDIA zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von NVIDIA konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,3 Prozent auf 408,95 EUR.

Um 09:19 Uhr stieg die NVIDIA-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 408,95 EUR. In der Spitze legte die NVIDIA-Aktie bis auf 409,45 EUR zu. Mit einem Wert von 408,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 1.549 NVIDIA-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 430,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.07.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NVIDIA-Aktie 5,37 Prozent zulegen. Am 14.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 112,10 EUR ab. Derzeit notiert die NVIDIA-Aktie damit 264,81 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 444,17 USD.

Am 24.05.2023 lud NVIDIA zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,09 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,36 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 13,22 Prozent auf 7.192,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8.288,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 16.11.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von NVIDIA rechnen Experten am 15.08.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 7,98 USD je NVIDIA-Aktie.

