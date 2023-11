NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken NVIDIA am Vormittag ins Plus

Kursverlauf

Die Aktie von NVIDIA gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die NVIDIA-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 438,05 EUR.

Die Aktie notierte um 09:21 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 438,05 EUR zu. Die NVIDIA-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 438,45 EUR aus. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 434,00 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 9.717 NVIDIA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 24.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 471,95 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,74 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.12.2022 bei 130,16 EUR. Derzeit notiert die NVIDIA-Aktie damit 236,55 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die NVIDIA-Aktie im Durchschnitt mit 537,14 USD.

Am 23.08.2023 äußerte sich NVIDIA zu den Kennzahlen des am 31.07.2023 ausgelaufenen Quartals. NVIDIA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,70 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,51 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NVIDIA im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 101,48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13.507,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 6.704,00 USD in den Büchern gestanden.

NVIDIA dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 21.11.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der NVIDIA-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 14.11.2024.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 24,43 USD je NVIDIA-Aktie.

