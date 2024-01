NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA zieht am Mittwochmittag an

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von NVIDIA zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die NVIDIA-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Um 12:03 Uhr sprang die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 537,15 USD zu. Der Tagesumsatz der NVIDIA-Aktie belief sich zuletzt auf 142.324 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (543,25 USD) erklomm das Papier am 09.01.2024. Mit einem Zuwachs von 1,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 11.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 154,72 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 71,20 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die NVIDIA-Aktie im Durchschnitt mit 565,00 USD.

NVIDIA ließ sich am 21.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.10.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 4,02 USD gegenüber 0,58 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18.120,00 USD – ein Plus von 205,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NVIDIA 5.931,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die NVIDIA-Bilanz für Q4 2024 wird am 21.02.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 13.02.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NVIDIA einen Gewinn von 12,27 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

