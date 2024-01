NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Vormittag gefragt

Aktie im Fokus

Die Aktie von NVIDIA gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die NVIDIA-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 488,40 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 09:21 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,5 Prozent auf 488,40 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die NVIDIA-Aktie bei 489,35 EUR. Bei 485,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten NVIDIA-Aktien beläuft sich auf 6.607 Stück.

Bei 497,05 EUR erreichte der Titel am 09.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Kursplus von 1,77 Prozent wieder erreichen. Am 10.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 143,84 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 70,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 565,00 USD für die NVIDIA-Aktie.

Am 21.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.10.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,02 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,58 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 18.120,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.931,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 21.02.2024 dürfte NVIDIA Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte NVIDIA möglicherweise am 13.02.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,27 USD je NVIDIA-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

NASDAQ-Titel NVIDIA-Aktie und Amazon-Aktie: Stehen bald die nächsten Aktiensplits an?

Optimismus in New York: NASDAQ 100 nachmittags mit Kursplus

Börse New York in Grün: NASDAQ Composite am Dienstagnachmittag mit grünem Vorzeichen