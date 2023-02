NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken NVIDIA am Nachmittag tief südwärts

Die NVIDIA-Aktie notierte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 5,9 Prozent auf 200,00 EUR. In der Spitze büßte die NVIDIA-Aktie bis auf 200,00 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 208,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 44.051 NVIDIA-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 262,35 EUR erreichte der Titel am 29.03.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,77 Prozent über dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.10.2022 bei 112,32 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NVIDIA-Aktie 78,06 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 205,00 USD für die NVIDIA-Aktie.

NVIDIA ließ sich am 16.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.10.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,58 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 16,50 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5.931,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.103,00 USD US-Dollar umgesetzt.

NVIDIA dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 22.02.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 15.02.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je NVIDIA-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,56 USD fest.

Redaktion finanzen.net

