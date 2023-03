NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste

Der NVIDIA-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 16:08 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 231,80 USD. Der Kurs der NVIDIA-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 227,30 USD nach. Bei 234,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 11.216.530 NVIDIA-Aktien gehandelt.

Am 30.03.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 289,46 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,92 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2022 (108,13 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 114,37 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 275,00 USD.

NVIDIA ließ sich am 22.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.01.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,88 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,32 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 20,83 Prozent auf 6.051,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 7.643,00 USD gelegen.

Voraussichtlich am 24.05.2023 dürfte NVIDIA Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. NVIDIA dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 22.05.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,41 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

NASDAQ-Titel NVIDIA aufgepasst: So will der südkoreanische Rivale SAPEON den Marktführer vom Thron stoßen

Künstliche Intelligenz ChatGPT: Kann sie beim Investieren helfen?

US-Aktien teils deutlich unter Druck: Die größten Verlierer in Dow Jones, S&P 500 und NASDAQ im Februar

Ausgewählte Hebelprodukte auf NVIDIA Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA Corp.

Bildquellen: michelmond / Shutterstock.com