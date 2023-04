NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Mittag leichter

Aktien in diesem Artikel NVIDIA 247,30 EUR

Die NVIDIA-Aktie musste um 12:00 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 269,78 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 26.910 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 05.04.2023 auf bis zu 280,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NVIDIA-Aktie 3,65 Prozent zulegen. Am 14.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 108,13 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NVIDIA-Aktie 149,50 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 296,67 USD an.

Am 22.02.2023 hat NVIDIA in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.01.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,88 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,32 USD je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6.051,00 USD – eine Minderung von 20,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 7.643,00 USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 24.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte NVIDIA möglicherweise am 22.05.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,49 USD je NVIDIA-Aktie.

