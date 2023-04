NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel NVIDIA 247,30 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von NVIDIA nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 21:58 Uhr 0,6 Prozent auf 247,80 EUR. Zwischenzeitlich stieg die NVIDIA-Aktie sogar auf 247,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 245,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 51.561 NVIDIA-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (257,95 EUR) erklomm das Papier am 04.04.2023. Gewinne von 3,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 112,10 EUR ab. Mit Abgaben von 121,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 296,67 USD.

NVIDIA veröffentlichte am 22.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.01.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,88 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 20,83 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.051,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.643,00 USD US-Dollar umgesetzt.

Am 24.05.2023 dürfte die Q1 2024-Bilanz von NVIDIA veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 22.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von NVIDIA.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,49 USD je Aktie belaufen.

