NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Mittwochnachmittag gefragt

Die Aktie von NVIDIA gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von NVIDIA nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 867,00 USD.

Die NVIDIA-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 867,00 USD. Der Kurs der NVIDIA-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 868,24 USD zu. Bei 839,49 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 2.180.518 NVIDIA-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 973,85 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 15.04.2023 Kursverluste bis auf 262,20 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 69,76 Prozent.

Zuletzt erhielten NVIDIA-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,160 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,178 USD aus. Analysten bewerten die NVIDIA-Aktie im Durchschnitt mit 797,50 USD.

Die Bilanz zum am 31.01.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NVIDIA am 21.02.2024. Das EPS belief sich auf 5,16 USD gegenüber 0,88 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 22.103,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.051,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 22.05.2024 terminiert. Schätzungsweise am 21.05.2025 dürfte NVIDIA die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 25,12 USD je Aktie in den NVIDIA-Büchern.

