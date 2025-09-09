DAX23.633 -0,4%ESt505.361 -0,1%Top 10 Crypto15,69 +1,8%Dow45.453 -0,6%Nas21.833 -0,2%Bitcoin97.038 +1,8%Euro1,1701 -0,1%Öl67,57 +1,6%Gold3.644 +0,5%
DAX im Minus -- US-Börsen uneins -- Apple präsentiert neues iPhone -- Oracle: Ausblick beflügelt
Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.
Klarna-Aktie feiert erfolgreiches Börsendebüt: Deutlich über Ausgabepreis
NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Mittwochabend mit Aufschlag

10.09.25 20:24 Uhr
NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Mittwochabend mit Aufschlag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von NVIDIA. Zuletzt konnte die Aktie von NVIDIA zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 4,0 Prozent auf 177,52 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NVIDIA Corp.
150,80 EUR 5,56 EUR 3,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 4,0 Prozent auf 177,52 USD zu. Die NVIDIA-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 179,29 USD aus. Bei 176,69 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Von der NVIDIA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 32.873.891 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.08.2025 bei 184,46 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,91 Prozent über dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 86,63 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NVIDIA-Aktie 51,20 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für NVIDIA-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,030 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,040 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 200,71 USD.

Am 27.08.2025 äußerte sich NVIDIA zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,08 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,67 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NVIDIA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 55,60 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 46,74 Mrd. USD im Vergleich zu 30,04 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 19.11.2025 erwartet. Schätzungsweise am 25.11.2026 dürfte NVIDIA die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je NVIDIA-Aktie in Höhe von 4,51 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
09.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
28.08.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
28.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
28.08.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
28.08.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
09.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
28.08.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
28.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
28.08.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
28.08.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen