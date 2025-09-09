NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Mittwochabend mit Aufschlag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von NVIDIA. Zuletzt konnte die Aktie von NVIDIA zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 4,0 Prozent auf 177,52 USD.
Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 4,0 Prozent auf 177,52 USD zu. Die NVIDIA-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 179,29 USD aus. Bei 176,69 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Von der NVIDIA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 32.873.891 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.08.2025 bei 184,46 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,91 Prozent über dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 86,63 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NVIDIA-Aktie 51,20 Prozent sinken.
Die Dividendenausschüttung für NVIDIA-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,030 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,040 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 200,71 USD.
Am 27.08.2025 äußerte sich NVIDIA zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,08 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,67 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NVIDIA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 55,60 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 46,74 Mrd. USD im Vergleich zu 30,04 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 19.11.2025 erwartet. Schätzungsweise am 25.11.2026 dürfte NVIDIA die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je NVIDIA-Aktie in Höhe von 4,51 USD im Jahr 2026 aus.
So sollte NVIDIA seinen Milliarden-Cashbestand nutzen: Rekord-Aktienrückkäufe oder Forschung?
AMD-Aktie mit herbem Kurssturz - Schwindet der Anschluss an NVIDIA, Broadcom & Co? - Die Aussichten
NVIDIA-Aktie zwischen Hype und Risiko: 5-Billionen-Dollar-Vision oder nächste Blase?
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.09.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|28.08.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|28.08.2025
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|28.08.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.2024
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.08.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.04.2017
|NVIDIA Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|24.02.2017
|NVIDIA Underperform
|BMO Capital Markets
|23.02.2017
|NVIDIA Reduce
|Instinet
|14.01.2016
|NVIDIA Underweight
|Barclays Capital
|26.07.2011
|NVIDIA underperform
|Needham & Company, LLC
