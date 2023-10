NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA verteuert sich am Mittag

Kurs der NVIDIA

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von NVIDIA. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 454,00 USD zu.

Um 12:01 Uhr ging es für das NVIDIA-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 454,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 34.049 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 25.08.2023 auf bis zu 502,30 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 10,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 108,13 USD. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NVIDIA-Aktie 319,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die NVIDIA-Aktie im Durchschnitt mit 537,14 USD.

NVIDIA ließ sich am 23.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,70 USD, nach 0,51 USD im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 13.507,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 101,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NVIDIA einen Umsatz von 6.704,00 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 21.11.2023 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von NVIDIA rechnen Experten am 14.11.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NVIDIA einen Gewinn von 10,68 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

