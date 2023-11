NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Freitagvormittag in Grün

So bewegt sich NVIDIA

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von NVIDIA. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 441,05 EUR zu.

Das Papier von NVIDIA konnte um 09:20 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,2 Prozent auf 441,05 EUR. Im Tageshoch stieg die NVIDIA-Aktie bis auf 442,00 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 437,70 EUR. Bisher wurden via Tradegate 8.239 NVIDIA-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 471,95 EUR an. Gewinne von 7,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 28.12.2022 Kursverluste bis auf 130,16 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 70,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 537,14 USD aus.

Am 23.08.2023 lud NVIDIA zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,70 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,51 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13.507,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 101,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.704,00 USD in den Büchern standen.

NVIDIA wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 21.11.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der NVIDIA-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 14.11.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass NVIDIA im Jahr 2024 10,77 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

