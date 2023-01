NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA gewinnt am Nachmittag an Boden

Das Papier von NVIDIA konnte um 04:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 145,84 EUR. Die NVIDIA-Aktie legte bis auf 148,96 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 147,64 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 18.494 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Bei 262,35 EUR erreichte der Titel am 29.03.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 44,41 Prozent Plus fehlen der NVIDIA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.10.2022 bei 112,32 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 29,84 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 205,00 USD je NVIDIA-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NVIDIA am 16.11.2022. In Sachen EPS wurden 0,58 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NVIDIA 1,17 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 16,50 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5.931,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.103,00 USD US-Dollar umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte NVIDIA am 22.02.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 15.02.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je NVIDIA-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,27 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

NVIDIA-Aktie schließt stärker: Kooperation mit Foxconn bei Plattformen für autonome Autos

Platz 1 verteidigt: Die wertvollsten Unternehmen der Welt 2022

IPOs: Diese Unternehmen wollen sich 2023 auf das Börsenparkett wagen

Ausgewählte Hebelprodukte auf NVIDIA Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA Corp.

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com