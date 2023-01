NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Mittwochvormittag mit positiven Vorzeichen

Um 09:22 Uhr konnte die Aktie von NVIDIA zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 147,28 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die NVIDIA-Aktie bei 147,64 EUR. Mit einem Wert von 147,64 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der NVIDIA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 406 Stück gehandelt.

Am 29.03.2022 markierte das Papier bei 262,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 43,86 Prozent Plus fehlen der NVIDIA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 13.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 112,32 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 31,13 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 205,00 USD je NVIDIA-Aktie an.

Am 16.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.10.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,58 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,17 USD je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 16,50 Prozent auf 5.931,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.103,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.02.2023 erfolgen. Experten kalkulieren am 15.02.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von NVIDIA.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,27 USD je NVIDIA-Aktie belaufen.

