NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Donnerstagmittag gesucht

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 549,39 USD.

Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 105.795 NVIDIA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 546,00 USD erreichte der Titel am 10.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 0,62 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 13.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 154,92 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 71,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die NVIDIA-Aktie bei 565,00 USD.

Am 21.11.2023 hat NVIDIA die Kennzahlen zum am 31.10.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,02 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NVIDIA im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 205,51 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 18.120,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 5.931,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 21.02.2024 dürfte die Q4 2024-Bilanz von NVIDIA veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der NVIDIA-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 13.02.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 12,27 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

