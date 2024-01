NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Nachmittag mit Abschlägen

Kurs der NVIDIA

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von NVIDIA. Zuletzt fiel die NVIDIA-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 541,80 USD ab.

Die NVIDIA-Aktie notierte um 16:07 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 541,80 USD. Das Tagestief markierte die NVIDIA-Aktie bei 540,70 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 549,57 USD. Zuletzt wechselten 12.957.724 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 553,46 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.01.2024). 2,15 Prozent Plus fehlen der NVIDIA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 154,92 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.01.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die NVIDIA-Aktie 249,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 565,00 USD.

NVIDIA veröffentlichte am 21.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 4,02 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 0,58 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18.120,00 USD – ein Plus von 205,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NVIDIA 5.931,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 21.02.2024 erwartet. Am 13.02.2025 wird NVIDIA schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem NVIDIA-Gewinn in Höhe von 12,27 USD je Aktie aus.

