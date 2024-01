NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA gewinnt am Vormittag an Fahrt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von NVIDIA gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 499,95 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die NVIDIA-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:21 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 499,95 EUR. Der Kurs der NVIDIA-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 499,95 EUR zu. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 498,10 EUR. Von der NVIDIA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.251 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 499,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.01.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 0,00 Prozent Luft nach oben. Am 12.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 144,08 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Verlust von 71,18 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 565,00 USD an.

Am 21.11.2023 hat NVIDIA in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.10.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 4,02 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 0,58 USD je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NVIDIA im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 205,51 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 18.120,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 5.931,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte NVIDIA am 21.02.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von NVIDIA rechnen Experten am 13.02.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,27 USD je NVIDIA-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

NASDAQ-Titel NVIDIA-Aktie steigt: NVIDIA kommt Amazon beim Börsenwert wieder näher

NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite-Anleger greifen am Nachmittag zu

Börse New York in Grün: NASDAQ Composite präsentiert sich fester