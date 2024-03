NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA zieht am Nachmittag an

Kursverlauf

Die Aktie von NVIDIA gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von NVIDIA konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,5 Prozent auf 880,02 USD.

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die NVIDIA-Papiere um 16:07 Uhr 0,5 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die NVIDIA-Aktie bei 887,97 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 864,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 31.759.244 NVIDIA-Aktien.

Am 08.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 974,00 USD. 10,68 Prozent Plus fehlen der NVIDIA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.03.2023 bei 222,97 USD. Mit einem Kursverlust von 74,66 Prozent würde die NVIDIA-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem NVIDIA seine Aktionäre 2024 mit 0,160 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,178 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 680,00 USD.

NVIDIA gewährte am 21.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.01.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 5,16 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NVIDIA 0,88 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 22.103,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.051,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte NVIDIA am 22.05.2024 vorlegen.

Experten taxieren den NVIDIA-Gewinn für das Jahr 2025 auf 24,97 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

