NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Nachmittag leichter

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 106,03 USD nach.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von NVIDIA befand sich um 15:49 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,9 Prozent auf 106,03 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die NVIDIA-Aktie bis auf 104,77 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 106,98 USD. Der Tagesumsatz der NVIDIA-Aktie belief sich zuletzt auf 26.206.668 Aktien.

Am 08.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 153,13 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 44,42 Prozent Plus fehlen der NVIDIA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 20.04.2024 auf bis zu 75,61 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 28,69 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,050 USD. Im Vorjahr hatte NVIDIA 0,030 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die NVIDIA-Aktie bei 417,50 USD.

NVIDIA veröffentlichte am 26.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.01.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,90 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,50 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 39,33 Mrd. USD gegenüber 22,10 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.05.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 27.05.2026 dürfte NVIDIA die Q1 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,54 USD je Aktie in den NVIDIA-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

CoreWeave-Aktie: KI-Cloud-Pionier mit NVIDIA-Support geht an die Börse

Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 fällt zum Ende des Montagshandels

Montagshandel in New York: NASDAQ 100 letztendlich im freien Fall