NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Vormittag gesucht

Das Papier von NVIDIA konnte um 09:20 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,9 Prozent auf 252,55 EUR. Kurzfristig markierte die NVIDIA-Aktie bei 254,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 252,45 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der NVIDIA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.424 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 257,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.04.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 2,09 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 112,10 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NVIDIA-Aktie 125,29 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die NVIDIA-Aktie bei 296,67 USD.

Am 22.02.2023 äußerte sich NVIDIA zu den Kennzahlen des am 31.01.2023 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,88 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,32 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6.051,00 USD – eine Minderung von 20,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 7.643,00 USD eingefahren.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von NVIDIA wird am 24.05.2023 gerechnet. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 22.05.2024.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass NVIDIA ein EPS in Höhe von 4,49 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

