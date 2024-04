NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von NVIDIA zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die NVIDIA-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 877,80 USD.

Die NVIDIA-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 877,80 USD. Die NVIDIA-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 884,96 USD. Bei 873,90 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der NVIDIA-Aktie belief sich zuletzt auf 1.299.915 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (973,85 USD) erklomm das Papier am 09.03.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,94 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.04.2023 bei 262,20 USD. Mit einem Kursverlust von 70,13 Prozent würde die NVIDIA-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 0,160 USD an NVIDIA-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,178 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 797,50 USD.

Am 21.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.01.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 5,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,88 USD je Aktie generiert. NVIDIA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22.103,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 265,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.051,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte NVIDIA am 22.05.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 21.05.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass NVIDIA im Jahr 2025 25,12 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

