NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA reagiert am Donnerstagmittag positiv

Aktien in diesem Artikel NVIDIA 265,00 EUR

0,76% Charts

News

Analysen

Um 12:01 Uhr konnte die Aktie von NVIDIA zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,6 Prozent auf 290,60 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 24.389 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Am 09.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 292,20 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NVIDIA-Aktie somit 0,55 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2022 bei 108,13 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NVIDIA-Aktie 62,79 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 296,67 USD je NVIDIA-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NVIDIA am 22.02.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,88 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. NVIDIA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.051,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 20,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.643,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 24.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 22.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von NVIDIA.

In der NVIDIA-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,55 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

Apple, Tesla, NVIDIA & Co.: Diese Aktien konnten ihren Wert in den letzten zehn Jahren um das Zehnfache oder mehr steigern

Erste Schätzungen: NVIDIA legt Quartalsergebnis vor

NASDAQ-Wert NVIDIA-Aktie 2023 mit starkem Lauf: Ist die Aktie jetzt noch ein Kauf?

Ausgewählte Hebelprodukte auf NVIDIA Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA Corp.

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com