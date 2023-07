NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Dienstagnachmittag mit kaum veränderter Tendenz

NVIDIA im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von NVIDIA. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die NVIDIA-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ Bsc bei 421,41 USD.

Die NVIDIA-Aktie wies um 16:08 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ Bsc-Handel notierte das Papier bei 421,41 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die NVIDIA-Aktie bei 427,32 USD. Der Kurs der NVIDIA-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 421,20 USD nach. Bei 425,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.879.162 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Am 21.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 439,90 USD an. Gewinne von 4,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 14.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 108,13 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die NVIDIA-Aktie damit 289,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 444,17 USD je NVIDIA-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NVIDIA am 24.05.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,09 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,36 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NVIDIA in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 13,22 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7.192,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 8.288,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.11.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können NVIDIA-Anleger Experten zufolge am 15.08.2024 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem NVIDIA-Gewinn in Höhe von 7,81 USD je Aktie aus.

