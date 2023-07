NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Vormittag stärker

Blick auf NVIDIA-Kurs

Die Aktie von NVIDIA zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 385,55 EUR zu.

Um 09:21 Uhr konnte die Aktie von NVIDIA zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,7 Prozent auf 385,55 EUR. Die NVIDIA-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 386,20 EUR. Bei 383,00 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Bisher wurden heute 1.338 NVIDIA-Aktien gehandelt.

Bei 402,95 EUR markierte der Titel am 20.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 4,51 Prozent Plus fehlen der NVIDIA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 112,10 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 70,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 444,17 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NVIDIA am 24.05.2023 vor. NVIDIA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,09 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,36 USD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat NVIDIA 7.192,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 13,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 8.288,00 USD umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 16.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. NVIDIA dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 15.08.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass NVIDIA im Jahr 2024 7,80 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

