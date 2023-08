NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken NVIDIA am Nachmittag auf rotes Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 416,77 USD.

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 416,77 USD. Das bisherige Tagestief markierte NVIDIA-Aktie bei 414,30 USD. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 417,50 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 9.008.924 NVIDIA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 480,40 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,27 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 108,13 USD. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der NVIDIA-Aktie liegt somit 285,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die NVIDIA-Aktie bei 444,17 USD.

Am 24.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.04.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,09 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 7.192,00 USD in den Büchern – ein Minus von 13,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NVIDIA 8.288,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte NVIDIA am 16.11.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 15.08.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NVIDIA einen Gewinn von 8,00 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

