NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Abend mit stabiler Tendenz

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagabend die Aktie von NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 177,22 USD.

Anleger zeigten sich um 20:08 Uhr bei der NVIDIA-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 177,22 USD. Die NVIDIA-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 180,27 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die NVIDIA-Aktie bisher bei 176,48 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 179,73 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 21.790.235 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 184,46 USD. Dieser Kurs wurde am 29.08.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 4,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 86,63 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 51,12 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,040 USD, nach 0,030 USD im Jahr 2025. Experten gaben als mittleres Kursziel 200,71 USD an.

Am 27.08.2025 hat NVIDIA die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 1,08 USD. Im letzten Jahr hatte NVIDIA einen Gewinn von 0,67 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NVIDIA im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 55,60 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 46,74 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 30,04 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 19.11.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können NVIDIA-Anleger Experten zufolge am 25.11.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je NVIDIA-Aktie in Höhe von 4,52 USD im Jahr 2026 aus.

