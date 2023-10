NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA präsentiert sich am Mittwochvormittag stärker

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von NVIDIA. Das Papier von NVIDIA konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,7 Prozent auf 434,65 EUR.

Um 09:21 Uhr ging es für das NVIDIA-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 434,65 EUR. Die NVIDIA-Aktie legte bis auf 434,85 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 433,85 EUR. Bisher wurden via Tradegate 1.823 NVIDIA-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 471,95 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,58 Prozent hinzugewinnen. Am 14.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 112,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 74,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die NVIDIA-Aktie im Durchschnitt mit 537,14 USD.

Am 23.08.2023 äußerte sich NVIDIA zu den Kennzahlen des am 31.07.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,70 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,51 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 13.507,00 USD gegenüber 6.704,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte NVIDIA am 21.11.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 14.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von NVIDIA.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 10,68 USD je NVIDIA-Aktie.

