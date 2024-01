NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Nachmittag mit stabiler Tendenz

So entwickelt sich NVIDIA

Die Aktie von NVIDIA hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die NVIDIA-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt bei 548,24 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die NVIDIA-Aktie zeigte sich um 16:07 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 548,24 USD an der Tafel. Der Kurs der NVIDIA-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 549,70 USD zu. Der Kurs der NVIDIA-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 543,55 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 546,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten NVIDIA-Aktien beläuft sich auf 8.257.987 Stück.

Bei 553,46 USD markierte der Titel am 11.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,95 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 13.01.2023 Kursverluste bis auf 154,92 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NVIDIA-Aktie 253,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 565,00 USD für die NVIDIA-Aktie aus.

NVIDIA ließ sich am 21.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.10.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 4,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 205,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 18.120,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.931,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte NVIDIA am 21.02.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der NVIDIA-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 13.02.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 12,27 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

Investment-Playbook für 2024: Das prognostiziert Jim Cramer für US-Aktien

Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite nachmittags in der Verlustzone

Handel in New York: NASDAQ Composite schwächelt mittags