NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Mittwochmittag mit Kurseinbußen

Die NVIDIA-Aktie musste um 12:03 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 271,33 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 29.047 NVIDIA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 280,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.04.2023). Mit einem Zuwachs von mindestens 3,10 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2022 auf bis zu 108,13 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NVIDIA-Aktie 150,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 296,67 USD.

Am 22.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.01.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,88 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte NVIDIA ein EPS von 1,32 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NVIDIA in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 20,83 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6.051,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 7.643,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte NVIDIA am 24.05.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der NVIDIA-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 22.05.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NVIDIA einen Gewinn von 4,49 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

