NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Vormittag mit Kurseinbußen

Aktien in diesem Artikel NVIDIA 248,15 EUR

-0,48% Charts

News

Analysen

Die Aktionäre schickten das Papier von NVIDIA nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 09:21 Uhr 0,9 Prozent auf 246,70 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die NVIDIA-Aktie bis auf 246,70 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 248,90 EUR. Bisher wurden via Tradegate 1.238 NVIDIA-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.04.2023 bei 257,95 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 14.10.2022 Kursverluste bis auf 112,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 120,07 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 296,67 USD.

Die Bilanz zum am 31.01.2023 abgelaufenen Quartal legte NVIDIA am 22.02.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,88 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,32 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 6.051,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 20,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.643,00 USD erwirtschaftet worden.

Die NVIDIA-Bilanz für Q1 2024 wird am 24.05.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 22.05.2024.

In der NVIDIA-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,49 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

März 2023: Experten empfehlen NASDAQ-Wert NVIDIA-Aktie mehrheitlich zum Kauf

NASDAQ-Titel NVIDIA-Aktie: Kryptowährungen sind laut NVIDIA-CTO nutzlos für die Menschheit

NVIDIA, Apple, Microsoft & Co: Tech-Aktien legen wieder zu - Laut Analysten dennoch kein sicherer Hafen

Ausgewählte Hebelprodukte auf NVIDIA Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA Corp.

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com