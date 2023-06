NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA tendiert am Montagnachmittag nordwärts

Aktien in diesem Artikel NVIDIA 365,10 EUR

Um 16:08 Uhr konnte die Aktie von NVIDIA zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,2 Prozent auf 388,42 USD. Die NVIDIA-Aktie legte bis auf 393,25 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 391,99 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.236.852 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.05.2023 bei 419,38 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NVIDIA-Aktie 7,97 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 108,13 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 72,16 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 444,17 USD für die NVIDIA-Aktie aus.

Am 24.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.04.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,09 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,36 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.192,00 USD – das entspricht einem Minus von 13,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.288,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 16.11.2023 terminiert. NVIDIA dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 15.08.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je NVIDIA-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 7,40 USD fest.

