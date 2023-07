NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Mittag gefragt

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von NVIDIA. Zuletzt stieg die NVIDIA-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 426,28 USD.

Die NVIDIA-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 12:03 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 426,28 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 29.169 NVIDIA-Aktien.

Bei 439,90 USD erreichte der Titel am 21.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Kursplus von 3,20 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 108,13 USD. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 74,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 444,17 USD für die NVIDIA-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.04.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NVIDIA am 24.05.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,09 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,36 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NVIDIA in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 13,22 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 7.192,00 USD im Vergleich zu 8.288,00 USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte NVIDIA am 16.11.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 15.08.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je NVIDIA-Aktie in Höhe von 10,80 USD im Jahr 2025 aus.

