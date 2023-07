NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Vormittag fester

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von NVIDIA. Im XETRA-Handel gewannen die NVIDIA-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Das Papier von NVIDIA konnte um 09:04 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 386,00 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die NVIDIA-Aktie bei 386,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 384,55 EUR. Von der NVIDIA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 363 Stück gehandelt.

Am 21.06.2023 markierte das Papier bei 402,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 4,24 Prozent Plus fehlen der NVIDIA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 112,32 EUR ab. Abschläge von 70,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die NVIDIA-Aktie bei 444,17 USD.

Die Bilanz zum am 30.04.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NVIDIA am 24.05.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,09 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat NVIDIA 7.192,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 13,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 8.288,00 USD umgesetzt worden.

NVIDIA wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 16.11.2023 vorlegen. Am 15.08.2024 wird NVIDIA schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 7,81 USD je NVIDIA-Aktie.

