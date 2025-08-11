DAX24.040 -0,2%ESt505.335 +0,1%Top 10 Crypto16,54 +0,8%Dow44.434 +1,0%Nas21.578 +0,9%Bitcoin102.344 +0,1%Euro1,1666 +0,4%Öl66,54 -0,3%Gold3.343 -0,1%
Heute im Fokus
USA und China verlängern Zollpause: DAX mit Schwankungen -- Wall Street fester -- Hannover Rück verdient in Q2 mehr als erwartet -- NVIDIA, Canopy, DroneShield, Rüstungswerte, Commerzbank im Fokus
Neue Zollfrist und US-Verbraucherpreise im Fokus: DAX von Gewinnmitnahmen etwas belastet
Plug Power-Aktie nach Zahlen in Rot: Plug Power weiter in der Verlustzone - Umsatz gestiegen
NVIDIA im Fokus

NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Nachmittag mit roter Tendenz

12.08.25 16:09 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von NVIDIA. Der NVIDIA-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 181,00 USD.

Die NVIDIA-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,6 Prozent auf 181,00 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die NVIDIA-Aktie bis auf 180,51 USD. Bei 182,99 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 7.188.362 NVIDIA-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 183,88 USD erreichte der Titel am 08.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 86,63 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 52,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass NVIDIA-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,039 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete NVIDIA 0,030 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 178,33 USD.

Am 28.05.2025 hat NVIDIA in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,76 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,60 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 44,06 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 26,04 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte NVIDIA am 27.08.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 26.08.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,37 USD je Aktie in den NVIDIA-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

Bei Chip-Verkäufen nach China: US-Regierung kassiert von NVIDIA und AMD Anteil von 15 % - Aktien schwächer

NVIDIA-Aktie im Fokus: KI-Gigant stellt Klarheit über fehlende Kill-Switches in GPUs her

Nächstes Tief seit April: Abwärtstrend der SUSS-Aktie geht weiter

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
11.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
08.08.2025NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.07.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.07.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
15.07.2025NVIDIA BuyUBS AG
